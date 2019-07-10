Спасшего свой дом под Иркутском мэра выгнали из "ЕР" за "недостойное поведение"

«Единая Россия» осудила поведение главы Нижнеудинского района Иркутской области, спасавшего свой коттедж от паводка.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что вице-премьер Виталий Мутко призвал отстранить иркутского чиновника Сергея Худоногова, который использовал специальную коммунальную технику для спасения своего коттеджа от наводнения.

Позднее в СМИ также появилась информация о том, что обращение с просьбой провести проверку данной информации в СК направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщается на сайте «Единой России», президиум партии принял решение исключить Худоногова за дискредитацию партии.

«Этот аморальный поступок не достоин партийца и мэра», — заявил секретарь регионального отделения «ЕР», председатель областного Заксобрания Сергей Сокол.

По его словам, факт «недостойного поведения» чиновника подтвержден специальной комиссией, которая была создана сразу после того, как сообщения о поступке главы района появились в СМИ.