Мэра, заставившего коммунальщиков спасти свой коттедж под Иркутском, отстранят

Виталий Мутко призвал отстранить мэра района под Иркутском за использование коммунальной техники в личных целях.

Как передает «Интерфакс», ранее в социальных сетях было размещено видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают земельный участок коттеджа мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова после наводнения.

Отмечается, что вице-премьер Виталий Мутко потребовал провести проверку по данному факту, и использование мэром коммунальной техники в личных целях подтвердилось.

В связи с этим Мутко настаивает на отстранении Худоногова от обязанностей.

Напомним, утром 7 июля стало известно, что уже 30 жителей Иркутской области, считавшихся пропавшими без вести из-за паводков, были найдены живыми.