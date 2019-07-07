Число пропавших из-за паводков жителей Иркутской области сократилось до 11

Власти сообщили об обнаружении живыми 30 числившихся пропавшими жителей Иркутской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что устранение последствий наводнения в Иркутской области обойдется властям в 32 млрд рублей.

Как передает «Интерфакс», власти региона сообщили об обнаружении живыми 30 жителей области, которые ранее считались пропавшими без вести.

«Из числа людей, заявлявшихся как без вести пропавшие во время наводнения в Иркутской области, 30 человек найдено живыми. На сегодня в списке без вести пропавших числится 11 человек», — говорится в сообщении правительства региона.

Напомним, всего на настоящий момент известно о 22 погибших в результате паводков под Иркутском.