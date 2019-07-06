Ликвидация последствий наводнения под Иркутском обойдется в 32 млрд

Ликвидация последствий наводнений в Иркутской области, по предварительным данным, будет стоить 32 млрд рублей.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона. Сумма была выведена на основе данных профильных министерств, в нее входят затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, покупка жилплощадей на вторичном рынке и восстановление дорог.

При этом, как отмечается агентство, ранее вице-премьер Виталий Мутко, который находится в регионе, сообщал, что обеспечение жильем людей, которые остались без дома, обойдется в 10 млрд рублей. Еще 8,5 млрд, по его расчетам, должно быть направлено на восстановление инфраструктуры.