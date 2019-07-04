Путину доложили о возможности быстрого восстановления пострадавшей подлодки

Минобороны доложило Кремлю, что основной причиной ЧП на подлодке в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, близкие к расследованию гибели 14 моряков в глубоководном аппарате, называла одной из версий пожара на подлодке короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

Как сообщается на сайте Кремля, в Минобороны доложили, что основной причиной трагедии в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке, который получил некоторое распространение.

При этом в военном ведомстве назвали возможным быстрое восстановление поврежденного глубоководного аппарата, поскольку находившаяся на нем ядерная установка не пострадала.

«Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки (ядерная энергетическая установка), она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — говорится в донесении Минобороны.