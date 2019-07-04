Короткое замыкание рассматривают как вероятную причину пожара на АС-31

Названа первая версия возникновения пожара на подводной лодке в Баренцевом море, унесшего жизни 14 моряков.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кремле отказались раскрыть сведения о глубоководном аппарате, на котором погибли моряки, поскольку это относится к «категории абсолютно секретных данных».

Как передает «Коммерсант», повышенная секретность разработки пострадавшей подлодки усложняет доступ военных следователей управления СКР по Северному флоту к делу. Однако к настоящему моменту у следователей уже появились первые версии возникновения пожара на глубоководном судне.

В частности, рассматривается версия, согласно которой пожар возник из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

По словам источника издания, из-за высокой силы тока замыкание провоцирует не хлопок со вспышкой, а небольшой взрыв, способный оплавить щиток. Вероятнее всего, замыкание привело к возгоранию оплетки кабеля или трансформаторного масла, а возникший при этом дым добрался до отсеков по вентиляции.

При этом выжила только одна вахта АС-31, поскольку пожар застал большинство моряков отдыхающими в жилом отсеке после ужина.