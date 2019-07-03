Песков назвал гостайной информацию об аппарате, на котором погибли моряки

Дмитрий Песков заявил, что информация о глубоководном аппарате, на котором погибли моряки, не будет опубликована.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Дождю». Он подчеркнул, что информация не может быть раскрыта, так как относится к «категории абсолютно секретных данных».

«Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в целях безопасности. Здесь ничего противозаконного. Здесь нет повода для подобных вопросов. При этом у вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий обладает всей полнотой информации», — сказал Песков.

Он добавил, что президенту РФ Владимиру Путину было «незамедлительно» сообщено о произошедшем, он в курсе, на каком именно аппарате произошла авария.

Мурманский храм «Спас-на-Водах» на своем сайте опубликовал имена погибших моряков, не указывая их фамилий. 3 июля в храме будет совершено богослужение «об упокоении душ новопреставленных рабов Божиих» Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая и Дионисия.

Напомним, врио губернатора Петербурга Александр Беглов ранее подтвердил, что моряки были закреплены за петербургской воинской частью.