Погибшие подводники отправились в плавание из Петербурга

Четырнадцать погибших моряков-подводников на глубоководном аппарате были закреплены за воинской частью Петербурга.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио губернатора города Александр Беглов.

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — сказано в сообщении губернатора.

Напомним, моряки погибли в результате пожара на глубоководном аппарате.