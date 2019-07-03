Свидетели трагедии в Баренцевом море не заметили пожара на подлодке

СМИ нашли первых очевидцев аварии на глубоководной атомной станции в Баренцевом море, в которой погибли 14 офицеров ВМФ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кремле отказались раскрыть сведения о глубоководном аппарате, на котором погибли моряки, поскольку это относится к «категории абсолютно секретных данных».

Как передает «СеверПост», первые свидетели трагедии, чьи имена издание скрывает, поскольку те занимаются нелегальной ловлей рыбы, заявили, что не заметили признаков пожара на подлодке.

По словам очевидцев, в понедельник, 1 июля, около 21:30 они стали свидетелями того, как на поверхность моря поднялась большая подлодка, к которой вскоре подошли военный корабль и два буксира. При этом на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей.

«Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин, ее потом в Кольскую оттащили», — добавил один из рыбаков.

Затем судно в сопровождении других кораблей своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы (ЗАТО Александровск), где базируются подлодки.

«Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — рассказал очевидец.