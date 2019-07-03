Глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранен из-за "дела Голунова"

Начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова проверяют в связи с «делом Голунова».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Юрия Титова, в Москве от обязанностей временно отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров.

По словам Титова, данное решение было принято на фоне так называемого «дела Ивана Голунова». Сам Щиров отстранен на время проверки действий сотрудников его отдела.

Напомним, в июне Владимир Путин отправил в отставку двоих генералов столичной полиции, чьи имена назвал глава МВД Владимир Колокольцев в связи с их причастностью к задержанию корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.