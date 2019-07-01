Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой

Уголовное дело младшей из сестер Хачатурян будет рассматриваться отдельно.

Об этом в понедельник, 1 июля, адвокат Алексей Липцер рассказал ТАСС. По его словам, девушку признали невменяемой.

«Она признана экспертизой невменяемой, поэтому дело в отношении нее выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно от двух ее старших сестер», — сказал Липцер.

Он уточнил, что защита пока не приступила к ознакомлению с материалами дела, так как с ними знакомится потерпевшая сторона.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве собственного отца.