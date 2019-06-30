Вирусологи проверят Иркутскую область после затопления кладбищ из-за паводка

Вирусологи начнут работать в затопленных районах Иркутской области для оценки эпидемической ситуации после паводка.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за дождевого паводка в Иркутской области затопленными оказались дома более 10 тысяч местных жителей.

Как передает «Интерфакс», с понедельника, 1 июля, в район бедствия по поручению губернатора региона приедут вирусологи, оснащенные вакцинами от дизентерии и от гепатита А.

Отмечается, что на затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. В связи с этим специалисты проведут оценку эпидемической ситуации.

По данным Главного управления МЧС России по Иркутской области, падение уровня воды в разлившейся в Тулунском районе реки Ия будет продолжаться не менее двух дней.