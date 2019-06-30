Пятеро погибли и еще 353 пострадали из-за паводка в Иркутской области

Вышедшие из берегов реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока подтопили дома более 10 тысяч жителей Иркутской области.

Как передает «Интерфакс», в воскресенье, 30 июня, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за сильного паводка.

Отмечается, что подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

«По данным на 7:00 (2:00 мск) воскресенья в 53 населенных пунктах подтоплено 4 тысячи 197 домов, в которых проживает 10 тысяч 415 человек, и 4 тысячи 241 приусадебный участок», — приводит агентство сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Число погибших при этом достигло пяти человек, еще 353 местных жителя пострадали, а двое числятся пропавшими без вести.

По информации пресс-службы областного правительства, к настоящему моменту в региональный бюджет уже поступили средства в размере 662 млн рублей для выплаты компенсаций пострадавшим из-за паводка.

«Мы оперативно провели все финансовые согласования с правительством РФ. Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме этого, уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 млн рублей», — рассказал губернатор региона Сергей Левченко.