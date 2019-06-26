РПЦ призвала разрешить врачам отказывать в проведении аборта из-за веры

Русская православная церковь (РПЦ) призвала государство закрепить за эмбрионом право на жизнь.

Как сообщается в предназначенном для общественного обсуждения документе на сайте РПЦ, Церковь предлагает закрепить за эмбрионом права на жизнь и человеческую идентичность, а также право на развитие.

«Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать (…) Право на жизнь. Никто не должен отнимать у эмбриона основополагающее право на свою собственную уникальную и неповторимую жизнь. Недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание», — говорится в документе.

Кроме того, РПЦ также призывает гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта «по соображениям христианкой совести».

Среди других предложений Церкви — запрет на использование методов тестирования «с целью выбора будущего потомства с заданными характеристиками», поскольку это предполагает «уничтожение в зародыше детей, не прошедших этот "отбор"».

Напомним, ранее Церковно-общественный совет по биоэтике заявлял о необходимости ввести мораторий на редактирование человеческого генома.