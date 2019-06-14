Следствие изменило мотив в деле сестер Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца.

Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат старшей из сестер Алексей Липцер. «Следственные действия по делу формально завершены, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Квалификация не изменилась, изменился мотив совершения преступления, теперь это результат противоправных насильственных действий со стороны отца», — рассказал адвокат.

Он добавил, что девушки не признают вину в рамках указанной квалификации. Предполагается, что предварительное расследование будет закончено на следующей неделе, после чего защита приступит к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, в июле прошлого года в Москве был убит 57-летний Михаил Хачатурян. По подозрению в преступлении были задержаны три его дочери, самой старшей из которых 19 лет. Девушки признались в убийстве и объяснили, что отец долгие годы издевался над ними.