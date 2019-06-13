"ЕР" призвала штрафовать на 18 млн за нарушения при хранении персональных данных

В ГД внесли закон о штрафах до 18 млн рублей для операторов за повторное нарушение правил хранения персональных данных.

Отметим, предыдущее сообщение о крупной утечке поступило 10 июня: как сообщали СМИ, данные 900 тысяч клиентов российских банков оказались доступны злоумышленникам.

Как передает агентство городских новостей «Москва», авторами такого законопроекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

«Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате корпорации были оштрафованы на 3 тыс. руб. по ст. 19.7 КоАП за непредставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства. Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Согласно предложению единороссов, КоАП хотят дополнить новой нормой, в соответствии с которой устанавливаются штрафы за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Подобное нарушение будет наказываться административным штрафом: для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц — от 2 миллионов до 6 миллионов рублей. При этом сумма штрафа за повторное правонарушение будет достигать 18 миллионов рублей.