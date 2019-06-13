"ЕР" призвала штрафовать на 18 млн за нарушения при хранении персональных данных

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13 июня, четверг

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[17:37]В Москве выясняют обстоятельства гибели двух человек под колесами поезда
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[16:05]В РФ ежегодно будут вручать 1 млн рублей за "наиболее острое расследование"
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[14:50]Дождливую и прохладную погоду пообещали москвичам в конце недели
[14:19]Путин уволил двух столичных генералов из-за дела Ивана Голунова
[13:43]Адвокат опроверг возможность "воскрешения" Сергея Цапка на месте ДТП в Сочи
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[12:43]"Коммунисты России" призвали привлечь авторов "Чернобыля" за "клевету"
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[11:25]Каждый четвертый россиянин потратил бы выигранный $1 млн на себя и близких
[11:04]Путин надеется прийти к конструктивным решениям с США на саммите G20
[10:37]ОНК обратится к Золотову из-за избиения подростка на акции в поддержку Голунова
[09:58]Облачную погоду без осадков и +23 градуса пообещали москвичам 13 июня

12 июня, среда

[16:05]Более 400 задержанных на акции в Москве, Навальному вменяют организацию
[14:23]190 человек эвакуированы из-за пожара в ТРЦ в Сургуте
[13:59]Число задержанных на акции в поддержку Голунова в Москве приближается к сотне
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[12:32]Средний размер микрокредита по стране составил 12 тысяч рублей
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[12:05]WhatsApp оставляет за собой право судиться с организаторами массовых рассылок
[12:02]Кадыров высказался о ситуации вокруг границы Чечни и Дагестана

11 июня, вторник

[17:54]Пьяный участковый в Сочи сбил двух 16-летних девушек
[17:10]Колокольцев объявил о прекращении дела против Голунова
[17:03]Территорию муфтията Ингушетии оцепили из-за выемки документов
[16:39]Таможенники в Питере нашли в контейнере с консервами 400 кг кокаина
[15:34]Матвиенко сравнила с провокацией действия при задержании Голунова
[14:57]Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за безопасности на марше за Голунова
[14:17]Более четверти россиян поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России
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"ЕР" призвала штрафовать на 18 млн за нарушения при хранении персональных данных

Общество
16:54, 13 июня 2019

В ГД внесли закон о штрафах до 18 млн рублей для операторов за повторное нарушение правил хранения персональных данных.

Отметим, предыдущее сообщение о крупной утечке поступило 10 июня: как сообщали СМИ, данные 900 тысяч клиентов российских банков оказались доступны злоумышленникам.

Как передает агентство городских новостей «Москва», авторами такого законопроекта являются депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

«Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате корпорации были оштрафованы на 3 тыс. руб. по ст. 19.7 КоАП за непредставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства. Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Согласно предложению единороссов, КоАП хотят дополнить новой нормой, в соответствии с которой устанавливаются штрафы за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Подобное нарушение будет наказываться административным штрафом: для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц — от 2 миллионов до 6 миллионов рублей. При этом сумма штрафа за повторное правонарушение будет достигать 18 миллионов рублей.

Теги: Госдума, "Пакет Яровой", "Единая Россия"

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