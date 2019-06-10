Экс-главу Коми признали невиновным по одной из статей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей.

Как сообщает «Интерфакс», в понедельник, 10 июня, Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о коррупции.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья.

Экс-главе Коми также назначили штраф в размере 160 млн рублей.

При этом суд оправдал Гайзера и других фигурантов дела по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе. Как уточняет агентство, бывший чиновник покидал зал суда с улыбкой.

Напомним, следствие обвиняло Гайзера в том, что он состоял в преступном сообществе, которое с использованием служебного положения и взяток похитило 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», причинив ущерб бюджету почти в 3,3 млрд рублей.