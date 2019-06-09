Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Ивана Голунова, которому накануне было предъявлено обвинение в попытке распространения запрещенных веществ, отправили в больницу под конвоем из-за плохого самочувствия.

Как передает «Интерфакс», вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы, рассматривавший вопрос о выборе для журналиста меры пресечения, отказал следствию в просьбе отправить Голунова в СИЗО.

«Суд считает необходимым отказать следователю в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому Голунову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил: избрать Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа», — огласил решение судья Михаил Максимов.

Отмечается, что журналиста, которому теперь будет запрещено покидать свою квартиру на Профсоюзной улице и пользоваться интернетом, отпустили в зале суда.

При этом адвокат Дмитрий Джулай рассказал, что намерен обжаловать условия задержания Ивана Голунова, которые он расценивает как «пыточные», в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Позднее также стало известно, что дело журналиста «в целях объективного и всестороннего расследования» передано в главное управление ГУ МВД Москвы.