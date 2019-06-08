Журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отвезли в 71-ю городскую больницу.

Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в разговоре с агентством уточнил, что Голунова отвезли в больницу для медицинского осмотра. «Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания», — заявил Венедиктов.

В столичной полиции пояснили, что журналист жаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь. «По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — добавили в полиции.

Напомним, ранее у суда начали задерживать пикетирующих в защиту Голунова.