Выступающий по телевидению оперативник рассказал, что полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта.

Ранее Sobesednik.ru писал, что адвокат обвиняемого в попытке распространения наркотиков корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подала в СКР заявление с просьбой проверить действия полицейских при задержании журналиста.

Как передает телеканал «Россия-24», полицейские наблюдали за деятельностью Ивана Голунова в течение нескольких месяцев — с марта 2019 года.

По словам оперуполномоченного, который появился в эфире телеканала без упоминания имени, полиции было известно только имя и номер мобильного телефона журналиста.

«Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает у нас иностранные государства, вылетает в Ригу, то есть страны ближнего зарубежья, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств», — заявил полицейский, добавив, что задержанного подозревают в торговле наркотиками в ночных клубах ЗАО.

«Я готов ответить. При мне не было никогда никаких наркотиков, только давно у меня были таблетки, которые выписал врач», — приводит телеканал слова самого Голунова.