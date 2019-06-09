В Следственный комитет поступило заявление с просьбой проверить действия сотрудников полиции, задержавших Ивана Голунова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что адвокат Дмитрий Джулай намерен обжаловать условия задержания Ивана Голунова, которые он расценивает как «пыточные», в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает «Интерфакс», 9 июня в Следственный комитет от адвоката журналиста Ольги Динзе поступило заявление с просьбой проверить действия оперативников, проводивших задержание Голунова, на предмет злоупотребления должностными полномочиями и их превышения.

В опубликованном заявлении юриста говорится, что она обращается в СКР «в связи с применением насилия и причинения телесных повреждений» Голунову, который рассказывал об избиении со стороны полиции во время следственных и процессуальных действий 6 июня.