МВД РФ тестирует компактные камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц от компании NtechLab.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, компания-разработчик данной технологии частично принадлежит «дочке» государственной корпорации «Ростех» «РТ — развитие бизнеса».

При этом устройство, о тестировании которого идет речь, внешне похоже на рацию, но чуть меньшего размера. Отмечается, что такая камера крепится на одежду и анализирует видеопоток, в котором выделяет лица людей, а затем с помощью WiFi или интернета через сим-карту отправляет эти данные на сервер. После этого идет проверка полученных изображений по имеющимся базам. Распознавать лица камера сможет на расстоянии 3,5–4,5 метра.

По словам одного из сотрудников МВД, если испытания новых устройств пройдут успешно, то функция распознавания лиц будет внедрена в портативные видеорегистраторы, которые сейчас используют полицейские. При этом официально подтверждать информацию о тестировании новых камер в полиции отказались.

Однако в NtechLab рассчитывают, что гаджет заинтересует правоохранительные органы, в том числе, Росгвардию. Кроме того, функция распознавания лиц может быть использована для пограничного контроля, а также для обнаружения безбилетников в транспорте.