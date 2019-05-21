Номера телефонов и адреса электронной почты россиян могут внести в единую информационную биометрическую систему.

Как передает «Роскомсвобода», такой проект постановления правительства Минкомсвязи вынесло на общественное обсуждение, которое продлится до 31 мая.

В пояснительной записке говорится, что сбор и хранение адресов электронной почты и телефонных номеров вместе с биометрическими данными позволят улучшить взаимодействие между государственными органами и населением.

Проект, по мнению его авторов, никак не противоречит международным соглашениям и не ограничивает конституционные права на приватность и анонимность граждан.

Однако юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян назвал данную инициативу «опасным новшеством» и добавил, что Европейский суд по правам человека и международные эксперты и так неоднократно указывали России на несоответствие ее законодательства стандартам в этой сфере.