Тверской суд оштрафовал стилиста Сергея Зверева за устроенный им в марте этого года одиночный пикет в защиту Байкала.

Напомним, 4 марта Sobesednik.ru писал, что Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади против строительства завода по розливу воды в поселке Култук, где стилист родился. Позднее стало известно, что Зверева вызвали в ОВД «Китай-город» — акцию в защиту Байкала расценили как административное правонарушение.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на «ОВД-Инфо», 13 мая Тверской суд признал стилиста виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

«Зверев не виновен, одиночный пикет не требует согласования, территория, прилегающая к резиденции президента, в данном случае четко не определена. Суд отказался вызвать майора полиции Андрейчук, которая мониторила соцсети и составила рапорт, увидев фото Зверева в инстаграме», — рассказала представлявшая Сергея Зверева в суде юрист Екатерина Селезнева.