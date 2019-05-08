"На колени" и "целуй землю" – или процветай вместе со страной?

Сергей Асланян прокомментировал для Sobesednik.ru скандал вокруг воспитания патриотизма в детях целованием земли.

Резонанс в Сети вызвало видео, на котором заведующая детским садом № 74 «Звездочка» Эмма Мильнер в Краснодаре на глазах у детей и нескольких взрослых ругает и оскорбляет мальчика, силой ставит его на колени и требует, чтобы он целовал землю.

«Целуй землю, ту, которая тебя кормит!» — требует педагог. Затем она произносит речь о нравственности, патриотическом воспитании и национализме.

Телеграм-канал Baza пишет, что Мильнер решила наказать мальчика якобы после того, как он сказал «Я ненавижу русскую землю». Но так ли надо воспитывать патриотизм?

— Принуждение к патриотизму — это самый тупиковый вариант, и в Красной армии специально был замполит, который начинал с того, выстраивал новобранцев в две шеренги и говорил: «Щас я вас здесь научу Родину любить!» — отмечает Сергей Асланян, журналист, радиоведущий «Эха Москвы». — Это был насильственный метод, когда тебе давали понять, что Родина ждет от тебя подвига и твои действия по отношению любви к Родине должны быть очевидными. То есть ты не можешь тихо изобрести что-нибудь такое, на Нобелевскую премию — ты должен декларативно погибнуть под танковой гранатой, это является проявлением любви к Родине. И поэтому показуха, идущая со времен Советской власти, когда знамя должно быть красным, комсорг — впереди, парторг — рядом, и все вы на одном бомбардировщике идете на таран вражеской колонны, — это очевидно идет с конца XIX века как элемент пропаганды, когда не было других способов пропаганды, когда не было связи, телеф, телефон отсутствовали как таковые. Вот тут было наглядно: со знаменем на врага, погиб — всё, патриот.

Эта ерунда говорит о том, что люди остались на рубеже наглядных пособий и агитации в лоб, когда «Родину любить» означает конкретно за нее умереть, и никто не рассматривает вариант любви к Родине, когда Родина тебе дает возможность самосовершенствоваться, а ты приносишь ей пользу. Причем чем больше тебе Родина дала на старте, тем больше ты ей отдал в результате своей умственной либо физической работы. Такой взаимный обмен не подразумевается, потому что у нас Родина-мать и она всегда в опасности — раз; личное всегда должно быть принесено в жертву общественному — два; в-третьих, твои интересы не рассматриваются никак.

Сергей Асланян // стоп-кадр / Youtube / канал "Авто Эхо"

Мальчик, которого на колени да еще и землю родную целовать — это как раз пример такой вот оголтелой тупости, который недопустим в принципе. Но дураков же у нас не сеют, не пашут — они у нас сами растут.

И если говорить о том, как человек должен проявлять любовь к Родине и каким патриотом он должен быть, то это уровень, который есть в каждом, но не каждому позволено его в себе обнаружить. Лучше всего он был заметен в царях. Например, в Александре II или Александре III: люди были государственные, и они прекрасно понимали, что Российской империи, например, нужна железная дорога. Это государственный инфраструктурный проект, который затеял Александр II. Вот он сказал: нужно, чтобы было — и стало. Потому что для развития страны это необходимо. Это высшее проявление патриотизма.

Не менее блистательное и, на самом деле, максимально показательное проявление патриотизма — это реформа Российской империи Петром I, когда он изменил формат государства. Он довольно абстрактно, но все-таки сформулировал: идея в том, что развитие Империи возможно только через развитие — он считал, специалиста, но на самом деле — личности. Чем больше у тебя образованных людей в Отечестве, тем сильнее процветание будет этого самого Отечества. Этот вектор был окончательно загублен только в 2007 году, когда министр образования [Андрей Фурсенко] на Селигере сказал, что наша задача не выращивать человека-творца, а вырастить человека — профессионального потребителя. Вот тут обществу конец.

У Петра I была задача опираться на правящий класс, потому что у него другого не было: это тот знаменитый указ, когда детей дворян заставляли быть не барчуками, сидящими на шее у родителей, а офицерами, заканчивать академии, ехать в Европу, учиться строить флот, стрелять из пушек, создавать Академии наук и прочее. Тогда у них был дворянский правящий класс, а в дальнейшем это распространилось на все остальные и при Николае II, например, докатилось до церковно-приходских школ с обязательным трехлетним образованием для крестьян. Это привело к тому же, что декларировал и к чему призывал Петр I: развитие Империи через развитие личности. Развитие личности остановлено товарищем Фурсенко в 2007 году, и с 2007 года наша страна деградирует.

Патриотизм в обратном: патриотизм в том, чтобы государство дало возможность развиваться каждой личности, а каждая личность неизбежно своим развитием приводит к развитию всего государства целиком. Это высшая точка патриотизма. Собственно, как нужно Родину любить? Нужно процветать так, чтобы вместе с тобой процветала твоя Родина.