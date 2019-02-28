Мосгорсуд отказался выпустить главу Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Как передает «Новая газета», в четверг, 28 февраля, Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного суда от 16 февраля об избрании в отношении Майкла Калви меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 апреля.

Отмечается, что ранее в суде выступили представители банка «Восточный», являющиеся истцом в деле против Калви и других сотрудников Baring Vostok. Потерпевшие просили суд оставить бизнесмена в СИЗО из-за вероятности его побега за границу.

Адвокаты Калви при этом настаивали на незаконности решения суда первой инстанции и просили Мосгорсуд изменить бизнесмену меру пресечения на домашний арест, залог или подписку о невыезде.

«Меня оговорили. Я невиновен, не совершал никакие преступления. Baring Vostok неоднократно спасал банк "Восточный"», — заявил на суде сам Майкл Калви, отметив, что «бегать не собирается».

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) было возбуждено 13 февраля по заявлению члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Фигуранты дела, среди которых числятся основатель Baring Vostok Майкл Калви и несколько партнеров компании, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.