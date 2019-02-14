С имущества Улюкаева сняли арест после уплаты штрафа в $130 млн

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

ТАСС сообщает, что арест сняли после того, как бывший министр, осужденный на восемь лет по обвинению в получении взятки, оплатил штраф в размере 130 миллионов рублей.

Пресс-секретарь суда Валентина Норбах сказала РБК, что список объектов имущества, с которых сняли арест, оглашался около 30 минут.

Улюкаев отказался присутствовать на суде.

Напомним, Алексея Улюкаева отправили в колонию в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении 2 миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев свою вину не признал и обвинил Сечина в провокации.