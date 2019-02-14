Петренко рассказала, как дарят "валентинки" в Совете Федерации

Экс-сенатор Валентина Петренко рассказала о традициях празднования Дня всех влюбленных в верхней палате парламента:

— 14 февраля проходит почти как 8 марта. Образуется какая-то группа или комиссия, которая поздравляет, вручает цветы, организует чай с тортиками. Кто-то дарит валентинки или какие-то открыточки. Многие в этот день торопятся домой, чтобы поздравить детей или внуков. Кто-то воспринимает это просто как день именин и поздравляет Валентин и Валентинов. Меня, конечно, тоже, хотя я и говорю обычно, что у меня именины 23 февраля, в день святой Валентины, — подчеркивает Валентина Петренко.

— Я считаю, что если у нас прижилось 14 февраля, то ничего в этом плохого нет. Лишний раз сказать кому-то «Я тебя люблю» — это прекрасно. Можно меня, конечно, за это критиковать, говорить, что у нас есть и свои праздники — тот же день Петра и Февроньи, но я думаю, что они очень разные и не заменяют друг друга. 8 июля — это праздник более основательных отношений. Очень многие назначают свадьбы на этот день. В этот день мы говорим о любви, о верности, о создании крепких уз. День всех влюбленных 14-го февраля больше любим теми, кто только знакомится, кому-то симпатизирует. Ничего в этом плохого нет, хотя когда людям задаешь вопрос — а знаете ли вы историю этого праздника, — выясняется, что многие не вдаются в подробности, — сетует экс-сенатор.