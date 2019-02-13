В Калининграде завели первое в РФ дело о вовлечении подростков в митинги

18-летний волонтер калининградского штаба Навального стал первым фигурантом дела о вовлечении подростков в митинги.

Как передает «Интерфакс», полиция Калининграда возбудила первое в России административное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в участие в несанкционированном митинге (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП).

Отмечается, что фигурантом дела стал 18-летний волонтер калининградского штаба Алексея Навального Иван Лузин, которого вместе с двумя несовершеннолетними девушками задержали 7 февраля за неразрешенный пикет на площади Победы.

«Суд должен был рассмотреть дело Лузина на прошлой неделе, но перенес заседание на 13 февраля. Скорее всего, и сегодня оно не будет рассмотрено, так как мой подзащитный заболел. По словам правозащитников из Москвы, дело против Лузина по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции станет первым в России», — рассказал адвокат волонтера.

По его словам, Лузину грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест до 15 суток.

Напомним, законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции был принят депутатами Госдумы в декабре прошлого года.