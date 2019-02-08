Петерс Покровскис: Скандал из-за миллионов Бурдасова оказался "сливом"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о фантастической покупке, которую приписывают хоккеисту Антону Бурдасову.

Нападающий и лучший снайпер «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов якобы купил себе автомобиль за 21 миллион рублей. Фотографию лимитированного внедорожника (выпуск только 3,5 тысяч штук в год исключительно по предоплате) Lamborghini Urus с цифрами на регистрационном знаке точь-в точь как игровой номер хоккеиста — давняя фишка спортсменов — и челябинским регионом 174, откуда тот родом, опубликовало одно из уфимских изданий.

Теперь в «Яндексе» к запросу «Бурдасов» второй строчкой прилипает «кумил ламбо». Впору воздеть руки к небу и возопить «Вот что лимит животворящий делает!», а после посетовать, что понторезов и прочих кокориных с мамаевыми в России на сто лет вперед припасено, однако в этой новости все не так однозначно, как можно подумать.

Начнем с того, что игрок проводит лучший сезон в карьере. Может, 31 (19+12) очко за 49 матчей кому-то, конечно, не фонтан, да если еще и на показатель полезности «-17» взглянуть. Но с другой стороны — что же, надо причитать, чтобы он, к примеру, вкалывал за копейки? Кстати, есть неофициальные сведения, что зарплата Бурдасова — 100 миллионов рублей в год. Для кого-то это, конечно, кажется непозволительным, но тогда мы снова возвращаемся к разговору Sobesednik.ru с Георгием Белоусовым о зарплатах спортсменов. Все это вопрос вечной дискуссии, где, как и положено по канонам современного релятивизма, не будет полностью правых и полностью ошибающихся, но главное прямо сейчас другое: при таких доходах очевидно, что Бурдасов ради «Ламборджини» никого не грабил и ни на чем не «пилил», и значит, конечно, может себе позволить побаловаться.

Кроме того, в отличие от многих других коллег, Бурдасов явно не преступал закона и за рулем — не сбивал людей, как футболист «Севастополя» Владислав Пискун, не рассекал пьяным, как игрок «Ак Барса» Ярослав Косов, не гонял бы от гаишников, как форвард «Атланта» (и кто бы поверил — муж знаменитой гимнастки Евгении Канаевой!) Игорь Мусатов; не «месил» бы полицию, как легендарный Даниил Марков... «Пепелац» мирно ждал хозяина на какой-то городской стоянке, и если бы не кто-то внимательный, сложивший два и два — в смысле номера, региона и ценника, — то, пожалуй, и не привлек бы к себе такого внимания. Или, по крайней мере, сделал бы это очень не скоро.

Так что ажиотаж вокруг «нового автомобиля Бурдасова» (на самом-то деле нового ли, и Бурдасова ли?) кажется слишком раздутым. Да и вообще — настораживает в этой истории, на самом деле, совершенно другое. У 27-летнего игрока последний год контракта с «Салаватом», и его агент Шуми Бабаев уж очень рьяно, хотя и тонко, скрытно, умеет такие вещи педалировать. То у Бурдасова из НХЛ, дескать, предложения, то он «мало играет» и ему «тонуса не хватает»... Что же тот, интересно, скажет сейчас, когда Антона наконец вызвали в основную сборную России. Пусть лишь на этап Евротура, но что, если тот вернется, допустим, хотя бы с парой-тройкой баллов за результативность?

Говорят, что в «Салавате» — об этом раздаются голоса из разных источников, пусть даже некоторые из них уровня Бабаева — творится какая-то дичь. Партнеры по команде дерутся между собой, топ-должности ликвидируются, тренер демонстрирует чудеса живучести... И в этом контексте уж очень похоже, что там могли сами «прокрутить» историю с дорогущей машиной и слить ее через местное СМИ. Чтобы либо умерить кое-чьи аппетиты перед новым сезоном, либо вовсе невербально показать, что «кормушка» закрыта, метрдотель повесил на дверь табличку «Спецобслуживание» и столоваться здесь доведется уже кому-то другому...