Брат Эдуарда Успенского рад, что открылся обман

Валентин Постников объявил себя сыном Эдуарда Успенского, чтобы привлечь к себе внимание, считает брат писателя.

Почти полгода назад от нас ушёл Эдуард Успенский. За эти месяцы вокруг имени замечательного детского писателя разгорелись нешуточные страсти: 48-летний детский писатель Валентин Постников объявил себя сыном Эдуарда Успенского.

Валентин Постников рассказал всем друзьям , что он сын автора «Простоквашина», и пошел ва-банк — прилюдно сдал тест ДНК. Но почему Постников так долго хранил эту тайну, почему не признался при жизни Эдуарда Николаевича?

— Надеюсь, что на этом человеке выдумки вокруг имени гениального писателя прекратятся, — говорит родной брат Эдуарда Успенского Юрий Николаевич.

— Как Валентин вам смотрел в глаза на телеэфире?

— А как он может смотреть в глаза? Человеку нужно было попасть в телевизор. Он туда попал. Ему приятно внимание людей. Я пошёл в студию, чтобы прекратить этот обман. Рад, что он открылся.

— Вы спрашивали Валентина, почему он так поступил?

— Зачем? Диалог можно вести с умным человеком. Не стал я с ним разговаривать.

Если бы у Эдика были дети кроме Тани, Иры и Светы, Эдик бы мне рассказал. Бывают у мужчин и внебрачные дети. Не расстреливать же за это человека на Красной площади? Но у брата такого не было.

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