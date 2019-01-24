Брат Эдуарда Успенского сдал тест ДНК для проверки Валентина Постникова

Меньше чем через месяц станет известно, кому подписал свое многомиллионное состояние известный детский писатель.

Скоро полгода, как с нами нет писателя Эдуарда Успенского. Автор любимых детских программ «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня» и замечательных мультиков про Кота Матроскина и Крокодила Гену с Чебурашкой скончался 14 августа прошлого года.

Меньше чем через месяц станет известно, кому Эдуард Николаевич отписал своё состояние. Но перед этим событием выяснилось, что гениальный писатель оставил после себя не только дочь Татьяну. Недавно о своём родстве с Успенским заявил детский писатель, сын сказочника Юрия Дружкова Валентин Постников. Родственники покойного недовольны новым «родственником», считая это профанацией.

Брат Эдуарда Успенского живёт в одном из спальных районов столицы вместе со своей дружной семьёй, сыном Алексеем, невесткой Мариной и очаровательной внучкой Алёнкой. Это немногословные и скромные люди.

— Юрий Николаевич, меня, признаться, удивила новость, что Валентин Постников — сын вашего брата. Несколькими месяцами ранее мы встречались с ним в одном из съёмочных павильонов. Он был весел, ко всем расположен, рассказывал о необыкновенном друге своего отца — дяде Эдике, мило общался с вдовой Эдуарда Николаевича Еленой.

— Глупости всё это!

— То есть вы хотите сказать, что Постников — не ваша порода?

— О какой породе может идти речь? Вы только посмотрите на него! Он— ненормальный. Авантюрист. Знаете такое слово — «а-ван-тю-рист»? Интересно, где был этот внебрачный сын, когда за Эдиком надо было ухаживать. С братом была его жена Елена, которая, по моему мнению, была его лучшей спутницей жизни. Вот и всё.

Во время этого нашего разговора выяснилось, что Юрий Николаевич Успенский на днях сдал анализ ДНК:

— Сдал и сдал. Если хотят, пусть так и будет, — сказал Успенский и передал трубку невестке.

— К подъезду подъехала машина, — решила рассказать мне подробности Марина Успенская, — какие-то люди долго разговаривали с Юрием Николаевичем, потом он вышел и сказал, что отдал биоматериал на ДНК. Мой муж Лёша тоже хотел сдать анализ, но я против ДНК. Совсем непонятно, почему этот Валентин всё время молчал...

— Марина, может, это очередной «сын лейтенанта Шмидта», которые растут как грибы после дождя, когда уходит из жизни известный человек? Кстати, говорят, что Эдуард Николаевич велел, чтобы его завещание было озвучено во всех газетах.

— Впервые слышу, чтобы Эдуард Николаевич обещал обнародовать завещание. Это уже какие-то придумки. С нами он это не обсуждал. Но нам с Лёшей всё равно. Мы жили без этих денег и дальше будем жить.

Никто даже не задумывался о наследстве. Нашему дедушке нужна только его любимая бабушка и больше ничего, а у нас с Лёшей всего достаточно. Дядя Эдик дорог нам тем, что оставил после себя добрую память. Начнём с того, что я, как и все дети, обожала Чебурашку с Крокодилом Геной и «Простоквашино». Никогда не забуду, какой он был весёлый на нашей свадьбе... Теперь начинаются разговоры о каких-то сектах, в которых он якобы состоял. Для меня он останется милым и добрым человеком. Я в этой семье уже 16 лет, они для меня родные люди. Моя дочь Алёна обожала дедушку Эдика, а дети к плохим людям не тянутся.

— Дедушка Эдик хороший, — услышала я в телефонной трубке звонкий голос Алёнки. — Он мне Чебурашку подарил!

Так выглядит на данный момент ситуация вокруг знаменитой семьи Успенского. Мы будем следить за развитием событий.