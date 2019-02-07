С россиян с доходом выше 85 тысяч автоматически снимут накопительную пенсию

Россиянам с высокой зарплатой придется самостоятельно отключаться от системы отчисления пенсионных накоплений.

Как рассказал в интервью «Российской газете» финансовый омбудсмен Юрий Воронин, накопительная пенсионная модель, которая должна заработать в России с 2020 года, предполагает автоматическое подключение граждан с высокой заработной платой к системе отчисления пенсионных накоплений.

По словам Воронина, это означает, что со счетов россиян с высокими доходами будут автоматически снимать сбор, ставка которого за несколько лет будет доведена до 6%.

При этом омбудсмен подчеркнул, что не знает, с какой именно зарплаты начнут снимать деньги, однако предположил, что порог может составить 85 тысяч рублей в месяц. Люди с такими доходами должны будут самостоятельно отключаться от системы индивидуального пенсионного капитала.