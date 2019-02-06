Кремль. Путину. "Остановите вывоз московского мусора в регионы!"

В Архангельской области активисты борются против строительства полигона, куда будет свозиться мусор из Москвы. Рассказывает активист Николай Викторов:

– Летом прошлого года в районе железнодорожной станции Шиес на границе с Коми началось строительство. Рабочие рассказали, что на этом месте будет огромная свалка московского мусора. В район пригнали 40 единиц техники и 200 строителей. По соглашению с правительством Архангельской области мэр столицы Собянин выделит нашему региону 6 миллиардов рублей. Это цена за десятки миллионов кубометров мусора, который хотят свозить к нам за 1200 километров и захоранивать в нашей земле. Отходы из 5 железнодорожных составов каждый день будут сваливать в тайге! Шиес находится на болотах, ручьи стекают в реку Вычегду. Ядовитые вещества со свалки могут попасть в Северную Двину и в Баренц-регион.

Никаких документов по проекту люди до сих пор не видели. На прошлой неделе застройщик, инвестор и руководство региона провели встречу с якобы населением района. На нее привезли 200 человек, которые должны были на камеры демонстрировать лояльность жителей к проекту. Настоящих активистов полиция не пустила.

Владимир Владимирович, остановите вывоз московского мусора в регионы! Его нужно разделять и перерабатывать, а не заваливать им землю.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019 под заголовком «Остановите вывоз московского мусора в регионы!».