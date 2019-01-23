Власти Кузбасса удивлены словами омбудсмена о голодных обмороках в школах

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился проверить информацию о социальном расслоении в школах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, выступая перед депутатами облсовета, заявил о жалобах учителей школ региона на отказ некоторых учеников от обедов по причине отсутствия денег на их оплату. По словам классных руководителей, это касается детей в сельских школах, которые зачастую падают в голодные обмороки прямо во время учебного процесса.

Как передает «Интерфакс», в связи с данной информацией губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал поручение работникам администрации области проверить образовательные учреждения на наличие фактов голодных обмороков среди школьников.

При этом специалисты регионального департамента образования и науки заявили, что крайне удивлены выступлением детского омбудсмена, который ранее не сообщал о случаях обмороков у детей и отказался раскрывать более конкретные сведения о школах, в которых происходило подобное, сославшись на конфиденциальность информации.

«Удивило прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — приводит агентство слова заместителя губернатора Елены Пахомовой.