В школах Кузбасса рассказали о голодных обмороках учеников из сел

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области заявил о жалобах учителей на социальное расслоение в школах.

Как передает «Интерфакс», детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын обратил внимание облсовета на связанное с питанием учеников социальное расслоение в школах региона.

По его словам, с подобными жалобами к нему в последнее время начали обращаться классные руководители, заметившие, что некоторые ученики стали отказываться от обедов в школах.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. У родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», — рассказал уполномоченный по правам ребенка.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей, однако теперь пришло время просить помощи и у государства.