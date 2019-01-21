Пензенский губернатор обязал чиновников выяснять причины абортов

Губернатор Пензенской области заявил, что чиновники должны «биться за появление на свет каждого ребенка».

Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что главы муниципалитетов должны встречаться с женщинами, которые решились на аборт, передает «Интерфакс». «С каждой женщиной, заявившей о своем решении прервать беременность, должны встретиться и побеседовать главврач женской консультации, психолог, представительницы активной женской общественности и в обязательном порядке — глава муниципального образования, чтобы выяснить причины такого решения. Если дело в тяжелом материальном положении или плохих бытовых условиях, помочь найти выход», — сказал Белозерцев.

По его словам, такая практика существует, однако чиновники встречаются не со всеми женщинами, хотя «должны общаться с каждой, биться за появление на свет каждого ребенка».

«Если я узнаю, что такая работа не ведется, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», — заключил губернатор.