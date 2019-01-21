Активисты отправили в Госдуму посылки с мусором из-за проблем со его вывозом

Жители Красноярска решили обратить внимание парламента на проблему с вывозом мусора, отправив его по почте депутатам.

Согласно видеоролику, опубликованному на канале «ПраймПравда» на YouTube, активисты отправили посылки депутатам Госдумы Юрию Швыткину, Сергею Натарову, Виктору Зубареву, Раисе Кармазиной и сенатору от Красноярского края Андрею Клишасу.

«Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мэр города от нас убегает — ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск. Зачем все эти люди работают, чем они занимаются?!» — негодует инициатор акции Евгения Елизарьева.

Причиной кризисной обстановки с вывозом мусора в городе стала реформа, согласно которой изменился порядок начисления платы за вывоз отходов: теперь один прописанный житель левого берега Красноярска платит 79 рублей, а житель правого берега — 89 рублей.