СКР заявил, что журналисты погибли в ЦАР из-за просчетов со стороны ЦУР

СКР возложил вину на гибель группы Джемаля в ЦАР на планировавший поездку журналистов Центр управления расследованиями.

Ранее Sobesednik.ru писал, что центр «Досье» Михаила Ходорковского, занимающийся выяснением обстоятельств убийства российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике, нашел связь между организаторами слежки за журналистами в ЦАР и структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

Как передает «Интерфакс», позднее СКР назвал эту версию попыткой организованного Ходорковским Центра управления расследованиями (ЦУР) оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки журналистов в Африку.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, «отрицать очевидное можно будет лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены».

Она отметила, что истинной причиной гибели российской съемочной группы в ЦАР является попытка ограбления.

«На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру», — рассказала Петренко.

По версии СК, водитель журналистов, который был допрошен с участием российских следователей, сбежал с места происшествия, воспользовавшись тем, что внимание нападавших было отвлечено попытками сопротивления со стороны россиян.

Кроме того, представитель СКР подчеркнула, что военные ЦАР предостерегали журналистов об опасности ночных поездок по стране, но они проигнорировали это предупреждение.

«30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки», — сообщила Светлана Петренко.