Центр "Досье" нашел доказательства слежки за убитыми в ЦАР журналистами

Центр «Досье» нашел связь между организаторами слежки за российскими журналистами в ЦАР и структурами Евгения Пригожина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ЦАР, где летом 2018 года погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, может появиться военная база РФ.

Центр «Досье» Михаила Ходорковского, занимающийся выяснением обстоятельств убийства российской съемочной группы в Центральноафриканской Республике, передал телеканалу «Настоящее время» результаты пятимесячного расследования, согласно которому за журналистами следили.

По данным центра, наблюдение организовал местный жандарм Эммануэль Котофио, который общался с человеком из структур российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина» и связанного с ЧВК «Вагнер». Жандарм около сорока раз связывался с водителем, который возил группу журналистов, а также находился неподалеку от места убийства. Отмечается, что автомобиль жандарма проехал через КПП за 20 минут перед появлением машины, в которой находились Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кроме того в «Досье» выяснили, что человека по имени Мартин, который должен был помогать журналистам во время расследования в ЦАР, не существовало. Согласно информации центра, номер телефона, по которому погибшие связывались с «Мартином», был зарегистрирован на вымышленное женское имя, а сам аппарат все время находился в столице ЦАР Банги, хотя «Мартин» в качестве своего места пребывания указывал другой населенный пункт. Кроме того, контакты «Мартина» россиянам передал сотрудник РИА ФАН Кирилл Романовский, который также связан с бизнесменом Евгением Пригожиным.