Глава Минобороны ЦАР заявила о возможном размещении военной базы РФ

В Центральноафриканской республике, где в 2018 году погибли российские журналисты, может появиться военная база РФ.

Как передает РИА «Новости», в августе Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

При этом министр обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра не стала исключать, что в будущем на территории страны может появиться российская военная база.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <…>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну, а мы, как министры, уже будем его реализовывать», — пояснила Кояра.

Она также подчеркнула, что уже существующий в Беренго образовательный армейский центр нельзя считать военной базой РФ, хотя многие воспринимают его именно так.

Напомним, в конце июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.