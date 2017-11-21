Прокуратура проверит учителей после выступления школьника в Бундестаге

В Госдуме прокомментировали выступление в Бундестаге школьника из ЯНАО с докладом о солдатах нацистской Германии.

Как ранее писал Sobesednik.ru, учительница мальчика, выступившего в Бундестаге, заявила, что слова ученика о том, что его тронула биография солдата нацистской Германии, были вырваны из контекста.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов разговоре с RT рассказал о том, что депутаты направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить «и образовательную программу, и учителей, и те общественные организации — обществ памяти солдат». По мнению парламентария, школьникам «внушают другую историю».

«Рассказывают, что на самом деле Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией, потом в этой парадигме растет новое поколение, — уверен Чернышов. — Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в Бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России».

Депутат добавил, что выступление мальчика можно «неправильно понять», но западные СМИ «сделают так, чтобы другие люди, которые будут слушать, его поняли однозначно».