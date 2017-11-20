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Учительница вступилась за выступившего в Бундестаге школьника

Общество

Учительница высказалась в защиту своего ученика, выступившего в Бундестаге с докладом о солдатах нацистской Германии.

Слова педагога приводит РИА «Новости». Учитель Людмила Кононенко уверена, что мальчик не собирался оправдывать преступления нацистов во времена Великой Отечественной войны. Она заявила, что слова ученика были вырваны из контекста, потребовав прекратить его травлю: «Свой доклад он заканчивает словами: "Я искренне надеюсь, что во всем мире восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн". Война коснулась и семьи Николая, его прадедушка — участник Великой Отечественной Войны».

Sobesednik.ru ранее писал о реакции членов Совета Федерации на доклад ученика школы, который проявил сочувствие по отношению к погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны солдатам нацистской Германии.

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