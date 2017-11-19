Зоозащитники РФ создадут и разошлют по приютам единый список живодеров

Имена, адреса и фото уличенных в жестоком обращении с животными россиян будут заносить в единый реестр для зоозащитников.

Как передает telegram-канал Mash, российские защитники животных создают единый портал с данными граждан, замеченных в жестоком обращении с животными. Уточняется, что список, который содержит имена, фото, телефоны и адреса живодеров, будет рассылаться по всем приютам страны.

Сейчас база данных содержит уже 500 имен, напротив каждого из которых можно увидеть доказательства издевательств над животными.

Напомним, ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что за преступления против животных с элементами садизма нужно сажать в тюрьму на 6 лет.