Глава СПЧ настоял на введении в УК РФ нескольких статей о живодерстве

Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что за преступления против животных с элементами садизма нужно сажать в тюрьму на 6 лет.

Как сообщает телеканал «Мир 24», председатель президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал о необходимости усиления наказаний за насилие над животными.

Так, по словам Федотова, за тяжкие преступления против животных с элементами садизма нужно наказывать как минимум шестью годами лишения свободы.

Кроме того, глава СПЧ предложил ввести градацию таких преступлений в УК РФ.

«Считаю, что должно быть несколько статей, иначе мы просто нарушим структуру Уголовного Кодекса, пытаясь запихнуть в одну статью все, что касается преступлений против животных. Это структурно неправильно», — приводит телеканал слова Федотова.