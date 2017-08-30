Вопрос сезона: Можно ли предсказать бурю? Отвечает метеоролог

Sobesednik.ru выяснил, насколько прогнозируемы серьезные погодные катаклизмы метеорологами.

«Почти каждую неделю где-то случается ураган, потоп, буря. И всякий раз страдают люди. Можно ли как-то понять, когда по прогнозу просто дождь, а когда реально грозит опасность?»

Ульяна, Сочи

На днях Генпрокуратура предложила Минприроды «провести работу над ошибками» Росгидромета, из-за которых якобы разрушения во время недавнего урагана в Москве были столь велики.

Говорят, что серьезные погодные катаклизмы прогнозируются плохо. Так ли это и что тут может сделать для своей безопасности обычный человек, рассказал метеоролог Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

– На сегодняшний день, имея в распоряжении современные технические средства и обладая хорошим опытом, специалисту не представляет сложности спрогнозировать опасное явление. Проблема не в том, что ливень или сильную грозу нельзя предвидеть заранее, а в интерпретации прогноза. Если вам почти ежедневно приходит СМС о штормовом пре­дупреждении, вы, как обыватель, не можете понять, это реально опасно или нет: будет просто сильный дождь и ветер или потоп и ураган. Например, если два метеоролога обсуждают прогноз погоды, они всегда поймут друг друга: допустим, «ожидаются дожди» – значит, они будут идти весь день не переставая. Если «дожди временами» – это 2/3 от срока прогноза, если кратковременные – треть, и т.д. Обычный человек этого не знает и в итоге не может оценить степень опасности конкретного явления. В итоге, даже если предупреждения об опасности рассылаются, они часто не бывают услышаны.

Однако безопасность человека – это прежде всего его личное дело. Если вы куда-то собираетесь и успех вашего мероприятия зависит от погодных условий, приложите максимум усилий, чтобы прояснить ситуацию с погодой. Мы же, собираясь в отпуск, наводим справки о регионе, в который едем. Получив СМС об ухудшении погоды, попробуйте уточнить, что вас ждет. В интернете можно найти ресурсы, которые транслируют фактические данные метеорологических радиолокационных станций. С их помощью можно увидеть, где в радиусе 300 км идет, например, гроза, каким курсом, как быстро она смещается и когда придет в ту точку, где вы находитесь или куда собираетесь.

Есть своего рода народные приметы. Например, о скорой непогоде могут говорить непривычная жара, духота, надвигающиеся облака, похожие на наковальню. Такие облака обладают мощнейшей энергетикой, и можно сделать вывод, что это грядущая гроза, ливни, град. Перед грозовым облаком, кстати, идет «шквалистый ворот» ветра. Так что резко усилившийся ветер тоже может означать, что в считаные минуты на вас обрушится гроза.