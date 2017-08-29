Общество
Источник: Коммерсантъ
10:01, 29 Августа 2017 Версия для печати

Генпрокуратура предложила провести работу над ошибками Росгидромета

Генеральная прокуратура России проинформировала главу Минприроды об ошибочных прогнозах погоды Росгидромета.

Как сообщает во вторник, 29 августа, «Коммерсантъ», Генпрокуратура проинформировала министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского об ошибочном прогнозе Росгидромета, который привел к «катастрофическим последствиям» урагана 29 мая.

В прокуратуре также недовольны тем, что метеослужба организовала мониторинг содержания в воздухе мелкодисперсной пыли и диоксинов не во всех регионах России. Так, например, мониторинг загрязнения воздуха отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе и Алтайском крае.

Генпрокуратура предложила ведомству «провести работу над ошибками» Росгидромета.

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