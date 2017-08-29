Генпрокуратура предложила провести работу над ошибками Росгидромета

Генеральная прокуратура России проинформировала главу Минприроды об ошибочных прогнозах погоды Росгидромета.

Как сообщает во вторник, 29 августа, «Коммерсантъ», Генпрокуратура проинформировала министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского об ошибочном прогнозе Росгидромета, который привел к «катастрофическим последствиям» урагана 29 мая.

В прокуратуре также недовольны тем, что метеослужба организовала мониторинг содержания в воздухе мелкодисперсной пыли и диоксинов не во всех регионах России. Так, например, мониторинг загрязнения воздуха отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе и Алтайском крае.

Генпрокуратура предложила ведомству «провести работу над ошибками» Росгидромета.