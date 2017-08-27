Общество
07:58, 27 Августа 2017 Версия для печати

11 задержанных на митинге в Москве отпустили без протоколов

Полиция отпустила 11 человек, задержанных на митинге «За свободный интернет» в Москве без составления протоклов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что среди задержанных на акции «За свободный интернет» в Москве, которая прошла на проспекте Сахарова, оказались две активистки «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправия», которые принесли на митинг радужные флаги. Всего полиция задержала 17 человек.

Один из задержанных, член движения «Открытая Россия» Никита Сафронов рассказал «Интерфаксу», что полицейский отпустили 11 человек, которых после задержания привезли в ОВД «Красносельское». «Отпустили 11 человек, которые были в ОВД "Красносельское". Нас отпустили без составления протоколов», — отметил Сафронов.

При этом, по его словам, еще шесть участников акции были доставлены в ОВД «Басманный». На них полицейские оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В ГУ МВД по Москве рассказали, что акцию посетили около тысячи человек. Это, по данным полиции, в десять раз меньше, чем заявляли организаторы.

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Карпухина Мария

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