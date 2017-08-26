Происшествия
Источник: ОВД-Инфо
17:19, 26 Августа 2017 Версия для печати

6 человек задержали на акции против интернет-цензуры в Москве

Акция на проспекте Сахарова
Акция на проспекте Сахарова
Фото: Sobesednik.ru

Несколько человек задержали на акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова в Москве.

«ОВД-Инфо» сообщает, что полицейские задержали шесть участников акции, в том числе двух активисток «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», у которых были при себе радужные флаги.

Нескольких граждан задержали за плакат, на одном из которых было написано «Россия без Путина, интернет без цензуры». Активиста «Открытой России» препроводили в автозак из-за того, что он надел маску Путина.

Участники акции, которая проходит в нескольких городах России, выступают против цензуры в интернете.

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Ушаков Олег

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