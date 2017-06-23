Роскомнадзор грозится заблокировать Telegram из-за нарушений

Роскомнадзор грозится заблокировать Telegram, если его создатели не предоставят анкету со сведениями о компании.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Роскомнадзор по просьбе Федеральной налоговой службы заблокировал российский домен Google. Поводом для блокировки стал редирект на сайт букмекерской конторы, который шел со страницы поисковика.

На сайте Роскомнадзора появилось открытое письмо главы ведомства Александра Жарова, в котором тот поставил ультиматум мессенджеру Telegram. Жаров потребовал от основателя мессенджера Павла Дурова, чтобы тот передал надзорному органу данные о сервисе.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации», — говорится в письме Жарова.

При этом он отметил, что на данный момент «все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны».

Администрация мессенджера пока никак не ответила на призыв Роскомнадзора.

По словам Жарова, отказ предоставлять информацию о сервисе означает, что Telegram не хочет соблюдать российское законодательство.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает», — предупредил глава Роскомнадзора.